SEVENTEEN セブチ カラット棒 CARAT棒 キーリング

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商品詳細
SEVENTEENペンライトアクセサリーキーリングセット新品未使用品になります。※撮影のため、開封しました。ver.1のミニバージョンになります。実際のカラット棒(ver.1、ver.2共に)にも使用出来ます。※心配な方は装着をお控えください。今では手に入らないレア物です。ただし、素人保管になりますので完璧を求める方はご遠慮くださいm(__)m即購入OKSEVENTEENカラット棒CARAT棒キーリング
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