Switch本体のみ 有機ELタイプ 画面にチョイ傷ありだけど綺麗で調子絶好調！

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商品詳細
コメントでの価格交渉は受け付けていません。使用期間や使用時間は分かりません(中古購入)ニンテンドースイッチ本体有機ELタイプ の本体のみになります。画面の丸の部分に傷があります。深めです。液晶保護ガラスフィルムを貼りましたが傷は見えます。液晶周りのフチにちょい傷、背面に使用感ありますが電源オン、オフ。良好。Wi-Fi接続良好。ジョイコン接続無線、接続とも良好。SDカード読み取り良好。ゲームソフト読み込み良好。タッチパネル異常なし。画面明るさなど 異常無し。まだまだバリバリ遊べる本体です。2台目、壊れた、家族や彼氏彼女用に！宅急便コンパクトにて発送致します。定価:￥34527#その他#ゲーム機本体#Other
http://narcologia.ru/goods/troupe448911.html
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