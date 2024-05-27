サイン本 ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ(2)

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商品詳細
閲覧ありがとうございます！ちいかわ2巻です。画像2枚目にある通り作者様のサイン入りになります。購入時の特典のステッカーもお付けします。断捨離のため出品しています。即購入可現在値下げは考えておりません。「ちいかわなんか小さくてかわいいやつ(2)」ナガノ定価:￥1100#ナガノ#本#コミック／コミック
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