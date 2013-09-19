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ジョジョの奇妙な冒険25周年記念画集 JOJOVELLER 完全限定版
商品番号 U14425186457
商品名

ジョジョの奇妙な冒険25周年記念画集 JOJOVELLER 完全限定版
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 9,199 円
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商品詳細

「JOJOVELLER」荒木飛呂彦定価:￥19,048+税ジョジョの奇妙な冒険25周年記念画集JOJOVELLER完全限定版荒木飛呂彦　ジョジョの奇妙な冒険・豪華BOX・画集・スタンドブック・ヒストリーブック・Blu-ray2枚組・収納ケース(別冊＋Blu-ray)発売年月日：2013/09/19輸送箱に入っております。※Blu-rayの再生確認はしておりませんが、目立った傷等は見受けられませんでした。大きな損傷はありませんが、中古本のため経年によるヤケやシミ、折れ、スレ傷などがある場合がございます。通読には支障ありません。あくまで中古品ですので、ご理解いただいた上でのご購入をお願いいたします。【4-40/231005】#荒木飛呂彦#ジョジョの奇妙な冒険#ジョジョ#JOJO#GIOGIO#コミック
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