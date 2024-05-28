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Ellsworth Kelly 作品集
商品番号 E41455135532
商品名

Ellsworth Kelly 作品集
ブランド名 Espare
特別価格 税込 21,150 円
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商品詳細

EllsworthKelly:TheEarlyDrawings,1948-1955YvesAlain-BoisEllsworthKellyは20世紀のアメリカを代表する画家。抽象表現主義に影響を受け、幾何学的な色の構成画面による抽象画を制作する、「ハード・エッジ」と呼ばれる色面の輪郭が目立つ作風で高い評価を受けた。本書ではフランスに滞在していた1948年から1954年のドローイングに焦点を当て、美術批評家イヴ＝アラン・ボワによる解説とともに紹介していく。曲線や四角形で表現する絵画やパネルの組み合わせなど、視覚的効果によるKellyの芸術的な発想のプロセスを解き明かす一冊。
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