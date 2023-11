Ellsworth Kelly 作品集

EllsworthKelly:TheEarlyDrawings,1948-1955YvesAlain-BoisEllsworthKellyは20世紀のアメリカを代表する画家。抽象表現主義に影響を受け、幾何学的な色の構成画面による抽象画を制作する、「ハード・エッジ」と呼ばれる色面の輪郭が目立つ作風で高い評価を受けた。本書ではフランスに滞在していた1948年から1954年のドローイングに焦点を当て、美術批評家イヴ=アラン・ボワによる解説とともに紹介していく。曲線や四角形で表現する絵画やパネルの組み合わせなど、視覚的効果によるKellyの芸術的な発想のプロセスを解き明かす一冊。



