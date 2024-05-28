SONY PS5 CFI-1000A.01 本体　欠品あり

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SONYPS5CFI-1000A.01本体 欠品あり#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5ご覧いただきありがとうございます。こちらは中古品となります。※説明書がございません。初期化済み動作確認済み付属品は写真に写っているものが全てとなります。本体、コントローラー、ベースにスレ、キズ、汚れ等がございます。箱にスレ、キズ、汚れ等がございます。即購入OKです。値下げは不可です。自宅保管となりますので、神経質な方はご遠慮下さい。質問等には返信できない場合がございますのでご了承下さい。専用や取り置きはしておりません。※住所記載漏れ・住所不備・転居によるお届け先の変更等により\"送料\"が発生する場合は、\"ご購入者様負担\"となりますので、ご住所等お間違いのないようお願いいたします。#PS4#PS5#SONY#Nintendo#任天堂#Switch#スイッチ#ゲームソフト#本体#8_3096