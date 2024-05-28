バガボンド　1〜37巻＋リアル　1巻14巻　セット

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商品詳細
バガボンド 1〜37巻＋リアル 1〜14巻セットどちらも新品と中古品が混ざった物になります。中古品はラベルを剥がしています。経年劣化のためやけ、汚れ、シミ等あります。あくまで中古品となりますので、完璧なものをお求めの方はご遠慮ください。ご不明な点がありましたらお申し出下さい。宜しくお願いします。
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