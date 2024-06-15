『１９９６ー２００６』ＲＡＦ ＳＩＭＯＮＳ ａｒｃｈｉｖｅＢＯＯＫ ラフシモンズ

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ＲＡＦＳＩＭＯＮＳ 『１９９６ー２００６』ａｒｃｈｉｖｅＢＯＯＫラフ・シモンズアーカイブブック全２冊揃ファッションの印刷物を専門とするオンラインサイト「プリンティングス（ｐｒｉｎｔｉｎｇｓ.ｊｐ）」が発行するラフ・シモンズ（ＲＡＦＳＩＭＯＮＳ）のアーカイヴブック。世界中のコレクターが所有する同ブランドのアイテムが収録されています。１９９６年から２００６年までの膨大なアイテムを二分冊にして収録。表紙は無地の黒、背には年号のみ、奥付すらないシンプルな造本。後にも先にも類似本は出版されないであろう、極めて資料性の高い逸品になります。□出版社：プリンティングス□刊行年：２０１８年□サイズ：Ａ４判（２９７×２１１×２６ｍｍ《「１９９６ー２００１」》／２９７×２１１×３８ｍｍ《「２００１ー２００６」》）□フォーマット：ソフトカバー□総ページ数：７００状態につきましては、カバーの端にスレとひずみ（画像２〜３枚目参照）が、地の部分に色移りした箇所があります（画像４〜６枚目参照）。ヨレが数ページにわたって見受けられます（画像９枚目参照）。ご留意ください。その他ご不明な点がございましたら、気軽にご質問ください。