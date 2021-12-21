目 ［mé］「非常にはっきりとわからない」図録、ステッカー、フライヤー 付き

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目［mé］「非常にはっきりとわからない」図録ステッカー付き同千葉市美術館での個展を含むフライヤー付きサイズ:縦31×横20×厚2cm重さ:770g発行日:2019年12月28日発行:千葉市美術館頁数:224p夢日記写真・中島大輔…1,5,26,212ごあいさつ…3目次…6それは私が見たことなのか文・星野太（哲学）…12会話…24,166目[mé]のアトリエ写真・マックス・ピンカース…28,94,120,164,218,224インスタレーションビュー写真・木奥恵三、マックス・ピンカース、大野真人…46,56,72,82,124,144,148,153,156,158原化石を見る目文・大崎晴地（美術家）…58,63オープン前夜写真・宇佐美直人…68,104おじさんの顔が空に浮かぶ日（2013-14）…74掲出物写真・宇佐美直人…78制作中…98,108目[mé]の作品における視覚的邂逅とヘテロトピア文・グンヒル・ボーグレーン（コペンハーゲン大学准教授）…100,106repetitiveobjects（2018）…114導線予測…116惑星チバシビの塵文・小野桃子（ライター）…127,130オープニングレセプション写真・宇佐美直人…136アクリルガス（2018）…138スケーパーポートレート写真・宇佐美直人…146,150,154ElementalDetection（2016）…168たよりない現実、この世界の在りか（2014）…174レプリケーショナル・スケーパー（2015）…180憶測の成立（2015）…186奥行きの近く（2016）…194景体（2019）…202repetitionwindow（2017）…208わからない現実を追う―もうひとつの「網の目」を求めて文・畑井恵（千葉市美術館学芸員）…214略歴…220作品リスト・謝辞…221奥付…222アーティストコレクティブ目［me］