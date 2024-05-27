ASUS ROG ALLY RC71L ゲーミングPC

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商品詳細
都内より即日発送できます！来年2024年5月8日まで保証の残っているrogallyです。ガラスシートが貼ってあります。また写真のケースもおまけでおつけします。非喫煙環境で利用しました。少し触って満足し、私には使いこなせないため手放します。写真の通り状態は良く、匂い移りもありません。箱も綺麗な状態です。ROGAlly［RC71L-Z1E512］ブランド：ASUSROG画面サイズ：7型OS種類：Windows11HomeOfficeソフト：なし光学ドライブ：無しSSD容量：512GBメモリ容量（GB）：16GB重量（kg）：0.608kg解像度：FullHD（1920ｘ1080)ノートパソコン特徴：タッチパネル対応指紋認証表面処理：グレア（光沢）CPUコア数：8つGPUタイプ：CPU内蔵GPU入出力端子：USBType-C端子マイク入力端子オーディオ出力端子microSDカードスロット
http://narcologia.ru/goods/moisture379769.html
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