ZO-3芸達者用　トレモロユニット

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ZO-3芸達者用のトレモロユニットを出品致します。中古品であることご理解頂ける方、ぜひご検討下さい。何かご質問等ございましたらコメント下さい◼️メーカー フェルナンデス◼️シリーズ ZO-3芸達者◼️品 名 トレモロユニット