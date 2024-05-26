ポケモンカード ミュウAR BGS9.5 (02)

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商品詳細
ポケモンカードハイクラスパックVSTARユニバースミュウAR自身でBeckettに送ったワンオーナー品です。BGS9.5です。海外での鑑定になりますので、ケースに傷等ある場合があります。神経質な方はご遠慮ください。複数在庫ありますので、複数ご購入をご希望の方はコメントにてお知らせください。
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