

簡易確認済 PS4 本体 FW 8.03 2000番 Ver 9.00 以下 - 家庭用ゲーム本体



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CUH-2100A即購入OKです♪付属品は下記の通りです。・PS4本体（8.03）起動確認・DISC読み込み・バージョンチェック等の簡易的な動作の確認を行い、不備はありませんでした。封印シールに剥がれはありません。本体に多少のキズ・擦れ等ありますのでご理解ご了承の程宜しくお願い致します。本体が欲しい！という方、いかがでしょうか？値下げ交渉中であっても即決の方、優先します。専用後、他の方の購入はお控え下さいませ。複数購入して頂ける方お値引きさせて頂きます宜しくお願いします(^^)プレイステーション4プレステ4PlayStation4