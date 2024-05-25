ポケモン ポケットモンスター ウルトラサン

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【3DS】ポケモンポケットモンスターウルトラサンブランド：Pokemon発売日：2017/11/173DS『ポケットモンスターウルトラサン』の中古ソフトです。★オプション①親名変更+5000②レイド用強個体集+2000【即購入大歓迎です】〇ガチ勢専用最強データ〇全国図鑑1010種揃います！夢特性多数♪ポケットモンスターウルトラサン＊USUMまでのポケモン全種807種すべて色違い（色違いが無いポケモン除く）育成済み個体400体以上（理想個体）6VACS0厳選済み進化前は未育成、お好みに育成して下さい＊入手困難希少ポケモン多数海外配布限定＆現在入手不可ポケモン収録・古びた海図ミュウ色違い・クリスタル産セレビィ色違い・海外配布限定ジガルデ色違い他にも多数収録♪剣盾新登場ポケモン全種（USUMのポケモンを合わせて全898種）すべて色違い（色違いが無いポケモン除く）＊入手困難希少ポケモン多数・色違いムゲンダイナ・色違いザシザマ・色違いガラル3鳥・色違いゼラオラ・色違いメルメタル他にも多数収録♪ヒスイ地方にしかいないポケモン集すべて色違い（色違いが無いポケモン除く）・ヒスイゾロアーク・イダイトウ、バラギリ、ランドロスなど♪パルデア地方にしかいないポケモン集すべて色違い（色違いが無いポケモン除く）・マスカーニャ、テツノカイナ、ハラバリーなど・ウネルミナモとテツノイサハ収録〇安心のホーム移動100%保証すべて正規の個体です。ポケモンホームへの移動すべて確認済み〇動作確認済み※色違い未解禁のものは通常色のみです。＊中古品の為、神経質な方はご購入をお控え下さい。21