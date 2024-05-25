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BOYNEXTDOOR ボネクド リウ アメリカ限定 トレカ target
商品番号 M76954818949
商品名

BOYNEXTDOOR ボネクド リウ アメリカ限定 トレカ target
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入○7日以降を発送予定しています。ボネクド1stEP「Why」クマちゃんを持ってるアメリカ限定トレカです♡出回り少ない希少トレカですので早いものがちになります。海外製品のため初期傷・擦れ・汚れなどがある場合がございます。神経質な方は購入ご遠慮ください。スリーブ、硬質ケース、防水対策をしての普通郵便発送になります。メルカリ便ご希望の方はコメントお願いします。
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