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橋本英博画集　美品　アート　本　画集　アート本　芸術
商品番号 G64127779510
商品名

橋本英博画集　美品　アート　本　画集　アート本　芸術
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 6,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きまして有難うございます。橋本英博の画集です。購入後保管していたものですが状態は未使用に近く全体的に綺麗だと思います。中古品、素人保管のため写真で確認されてご検討ください。恐れ入りますが返品、返金は致しかねます。「描くことにより人格を磨き、その人格が絵を描くのだ」と語り、自然を擬視し、独自の《清く明い、直な》世界を獲得した橋本博英。本画集は、卓越した描写力と色彩表現の豊かさで純度の高い風景画をもたらしたこの不世出の画家の原点を探り、日本絵画史に貴重な足跡を残した50年の画業をまとめた画集である。生涯作品1400点余の内、可能な限りの取材をし、制作順を追って1180点を掲載した。詳細な解説、年譜、参考文献を付記。序文解説／瀧悌三 文／松村清志　300×290mm　上製本　292頁　布装箱付（カラー210頁、カラー図版1,080点）#橋本博英#画集#美品#中古#アート#本#美術#希少#芸術
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