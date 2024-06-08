ENHYPEN ワルツ ソウルコン FATE 韓国限定トレカ ジョンウォン

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◎商品ENHYPENワールドツアーFATEinソウルソウルコンのENGENE限定トレカ⚠️在庫が複数ある場合がございます。複数枚購入希望の場合はコメント欄からご質問下さい。⚠️その他の出品のものと同梱可能です。(まとめ買いによる値下げはしておりません)☆普通郵便の送料込み(ネコポス【追跡可能】を希望の場合+150円で専用出品させていただきます。)☆硬質カードケースまたは厚紙を入れて発送(硬質カードケース欠品なことが多いです。)☆公式のトレカとなりますが、海外製品及び輸入品となりますのでご理解のある方のみご購入下さい。エナイプン/エンハイプン/ENHYPEN/NIKI/NI-KI/西村力/ジョンウォン/ヒスン/ジェイ/ジェイク/ソンフン/ソヌ/ニキ