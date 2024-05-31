BLEACH ブリーチ1～63巻セット　おまけ本付き

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商品詳細
ジャンプ・コミックス BLEACHブリーチ1～63巻セット久保帯人おまけ本付きになります。・BLEACH1巻~63巻・BLEACHオフィシャルインビテーションブック「TheHellVerse」（劇場入場者特典）・BLEACHTHEREBOOTEDSOULSの全てセットになります。状態は写真の通り、経年による傷み、ヤケ、汚れがございますが読むのに全く問題ありません。この度、引っ越しに伴う家の整理の為に出品いたしました。名作をぜひ一気読みにいかがでしょうか。よろしくお願いいたします。
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