Union　vol.０７　雑誌　ユニオン　magazine ファッション　アート

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商品詳細
スタイリストのHiroyukiKuboと百々千晴が立ち上げたファッション雑誌unionです。豪華フォトグラファー、アーティスト、モデルが参加。ハードカバー、クロス装7号LinaScheyniusリナ・シェイニウスMarkBorthwicTerriWeifenbachMarkSteinmetz★除菌クリーニング済★天に見本印ありますが、全体的にコンディション良好です★レンタル・漫画喫茶落ちではありません★中古品になりますのでご理解の上、ご入札下さい。★【発送方法（予定）】ゆうメール即購入していただいて大丈夫です。#本 #文庫 #雑誌 #小説 #マガジン #漫画 #コミック #セットよろしくお願いいたします。
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