MARIO TESTINO ANY OBJECTIONS?　写真集　古本

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【最低価格・値下げ不可】MARIOTESTINOANYOBJECTIONS?写真集です。ハードカバー・洋書・英語・1998年初版本・古本です。マリオ・エドゥアルド・テスティーノ・シルバ/MarioEduardoTestinoSilvaはペルー出身の写真家です。デザイン資料としての購入です。書庫保管していました。カバーは僅かにキズがありますが、新品同様にキレイです。中ページは購入時に数回開いただけで、使用感なく新品同様にキレイです。表3に蔵書シールが貼ってあります。大手通販サイトでは66934円で出品されています。ほぼ新品のハードカバーは入手困難・希少。サイズ 約200×277mmカバー/外観 ★★★★★中ページ ★★★★★古本の状態を5段階の★で評価しました。★が多いほど良い状態です。＊＊＊プロフを必ずお読みください。＊＊＊自宅保管の為、神経質な方はお控えください。しっかりと緩衝材を入れ丁寧に梱包、購入日から1〜2日で発送致します。※商品はスマートフォンで撮影していますので、色合いや状態が実物とは異なる場合がございます。※緩衝材段ボール等は再利用して梱包しています。※画像が全てとなります。ご了承のほどよろしくお願いします。※中古品であることをご了承の上ご購入ください。#MARIO_TESTINO#ANY_OBJECTIONS#1998年初版本#マリオ_テスティーノ#マリオ#テスティーノ#MARIO#TESTINO#ハードカバー#Photographs#ハードカバー#洋書#英語#写真集#写真#古本#お家時間