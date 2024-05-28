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ASTRO チャウヌ サムファ 醤油 トレカ
商品番号 M50484113699
商品名

ASTRO チャウヌ サムファ 醤油 トレカ
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 4,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入⭕️サムファの万能醤油を購入するともらえるチャウヌのトレカです。第1弾〜第3弾まで全て揃っています。＜注意事項＞・プロフ必読です・スリーブに入れて大切に保管しておりますが、海外製のため初期キズやスレなどの細かい部分が気になる方はご遠慮ください。・+50円で硬質ケース、+200円で匿名配送可能です。・その他気になることがございましたらお気軽気コメントください。
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