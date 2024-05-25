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PS5本体 プレイステーション5 CFI-1200Aディスクドライブ搭載モデル
商品番号 E27240558447
商品名

PS5本体 プレイステーション5 CFI-1200Aディスクドライブ搭載モデル
ブランド名 Espare
特別価格 税込 18,860 円
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商品詳細

動作確認済み！本体電源コードHDMIケーブルUSBケーブルになります。よろしくお願い致します(^-^)
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