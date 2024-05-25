非売品 クラブニンテンドー 景品 ゼルダコレクション 裏ゼルダ ゲームキューブ

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2004年にクラブニンテンドーでポイント交換できた[ゼルダコレクション]と風のタクト予約特典の［時のオカリナ『裏』バージョン]搭載ディスクのセットです。今では入手困難の希少品です。当時品のためキズや汚れはあるものとご理解ください。GCソフト対応のハードを所持していないため動作確認不可。画像2枚目をご確認のうえ判断してください。素人目では比較的キレイだと思います。ゼルコレ内容ーーーゼルダの伝説リンクの冒険ゼルダの伝説時のオカリナゼルダの伝説ムジュラの仮面ゼルダの伝説風のタクト（20分体験版）ゼルダの伝説風のタクト（スペシャルムービー）ゼルダの伝説名場面集ーーー濡れ、潰れ防止をしてお送りします。プロフィール確認お願いいたします。