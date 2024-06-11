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機動戦士ガンダム　記録全集　全巻セット
商品番号 O18530996851
商品名

機動戦士ガンダム　記録全集　全巻セット
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 2,145 円
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商品詳細

機動戦士ガンダム記録全集　1-5全巻▪︎状態ヤケや角に傷があり、使用感はありますが通読して頂くには問題ありません。▪︎梱包カバー表面をアルコールで簡易クリーニング後、OPP袋等で水濡れ防止をして発送させて頂きます。▪︎その他即購入OKバラ売り不可
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