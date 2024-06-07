ご覧頂き、ありがとうございます。こちらはNintendoのSwitch本体とジョイコン2個セットとなります。不具合箇所あるので、ジャンク扱いでお願い致します。画像の品のみ。☆状態☆不具合はTV出力ができません。充電は問題ありません。あとジョイコン左のSL/SRボタンが効きません。スティックの操作は大丈夫そうですが、押しボタンが効かないです。普通にはプレイ可能でした。電源・OKジョイコンレール部・OK音量、イヤホン・OKゲームスロット・OKSDカード・OK液晶・OK画面タッチ・OKTV出力・NG品番・XAJ10006765636（基盤） XAJ40052971491（外装）一応、ジャンクとご理解頂きご購入検討下さい。☆発送☆送料込みとなり、発送はらくらくメルカリ便（宅急便コンパクト）となります。



301＋314☆Switch☆スイッチ☆ジョイコン付☆不具合有☆送料込☆部品取☆



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Nintendo Switch 旧型 左Joy-Con不具合有り - 携帯用ゲーム機本体



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