上野俊樹著作集 全巻 5冊セット

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商品詳細
上野俊樹著出版社：図書出版文理閣2002年～2003年第1刷発行1.経済学とイデオロギー2.経済学の危機を超えて3.構造主義とマルクス主義アルチュセールとプーランツァス4.社会科学の最前線へ国家・民族・イデオロギー5.資本の生命力と矛盾20世紀資本主義をこえて蔵書印あり書込み等はありません即購入OKです
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