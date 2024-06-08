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バンドレン　バスクラリネット　MP / B45
商品番号 D63619951193
商品名

バンドレン　バスクラリネット　MP / B45
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 2,146 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···バスクラリネット5年程前に購入し、1年弱使用しました。まだまだご使用頂けます。もちろんパッチを貼っていましたので、若干の跡はついています。ディップオープニング　1.93mmミディアムロングフェイシング＊値下げリクエストは不可でお願いします。#バンドレン　#バスクラリネットマウスピース　#B45ケースはありません。MP本体のみ。しっかりガードして郵送させて頂きます。
http://narcologia.ru/goods/calling685050.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant417582.html
http://narcologia.ru/goods/injure193067.html

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バンドレン バスクラリネットマウスピース B45｜ 管楽器専門店 永江楽器

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