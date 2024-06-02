m046_任天堂【Nintendo】ゲームウォッチ FIRE ファイア



Amazon | ゲームウォッチ ファイア FIRE GAME&WATCH | おもちゃ ... Amazon | ゲームウォッチ ファイア FIRE GAME&WATCH | おもちゃ ...



m046_任天堂ゲームウォッチ FIRE ファイア m046_任天堂ゲームウォッチ FIRE ファイア



m046_任天堂ゲームウォッチ FIRE ファイア m046_任天堂ゲームウォッチ FIRE ファイア



m046_任天堂ゲームウォッチ FIRE ファイア m046_任天堂ゲームウォッチ FIRE ファイア



ファイア 任天堂 ゲームウォッチ- ファイア 任天堂 ゲームウォッチ-



Amazon | ゲームウォッチ ファイア FIRE GAME&WATCH | おもちゃ | おもちゃ Amazon | ゲームウォッチ ファイア FIRE GAME&WATCH | おもちゃ | おもちゃ



m046_任天堂ゲームウォッチ FIRE ファイア m046_任天堂ゲームウォッチ FIRE ファイア



ファイア 任天堂 ゲームウォッチ- ファイア 任天堂 ゲームウォッチ-



m046_任天堂ゲームウォッチ FIRE ファイア m046_任天堂ゲームウォッチ FIRE ファイア



ファイア 任天堂 ゲームウォッチ- ファイア 任天堂 ゲームウォッチ-



m046_任天堂ゲームウォッチ FIRE ファイア m046_任天堂ゲームウォッチ FIRE ファイア



駿河屋 -<中古>海外版 FIRE(ファイア)（ゲーム＆ウォッチ） 駿河屋 -<中古>海外版 FIRE(ファイア)（ゲーム＆ウォッチ）



第4作】 RC-04 ファイア - どこでもGAME&WATCH ～ゲームウオッチ全機種 ... 第4作】 RC-04 ファイア - どこでもGAME&WATCH ～ゲームウオッチ全機種 ...



ファイア FIRE ゲームウォッチ ファイア FIRE ゲームウォッチ



Firewatch（ファイアー・ウォッチ） ダウンロード版 | My Nintendo ... Firewatch（ファイアー・ウォッチ） ダウンロード版 | My Nintendo ...

ご覧いただきありがとうございます。任天堂【Nintendo】ゲーム\u0026ウォッチFIREファイアです。1980年製。近鉄百貨店で購入しました。40年以上、自宅で大切に保管していました。昭和レトロの良さを楽しんでいただける方のご購入をお待ちしています。★動作確認済み・「GAMEA/GAMEB」 両方動作確認しました。・「音」出ます。・「ACLスイッチ」動作確認しました。・「ボタン」弾力があります。・「液晶」劣化あり。（画像参照）★内部を開けて確認しました。きれいです。★箱はありますが、かなり劣化していますので「おまけ」といたします。開口部の両サイドは外れて無いです。裏面右端に黒マジックで名前を書いています。★「説明書」はありません。★新品のLR43電池2個をおまけでお付けします。※動作確認用に購入した電池ですので開封済です。・古いものなので経年劣化や細かい傷があります。状態を画像でご確認の上、中古品・自宅保管品である事をご理解の上ご購入ください。・中古品・長期自宅保管品ですので、細かいことが気になる方は購入をお控えください。【発送方法】「ゆうパケットポスト」プチプチで厳重に保護＋ダンボールで補強＋宅配ビニール袋に入れて発送いたします。よろしくお願いいたします。