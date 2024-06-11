seventeen woozi ウジ TTT トレカ

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商品詳細
【⭐️傷写真追加しました】表面に目立った傷や汚れはごさいませんが裏面に線状の初期傷が多数あります。写真に写っている以外にも写真に写らない程度の細かい傷がございますので気になる方はご遠慮ください。ご理解いただける方のみご購入をお願い致します。即購入OKお値下げ済ですのでこちらの金額でご検討お願い致します。スリーブ、水濡れ防止、厚紙補強にて発送致します。
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