ソニックウィングス・スペシャル

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商品詳細
本体がないため動作未確認です。ケースに割れ、説明書にちぎれと汚れあります（写真ご確認下さい）自宅保管のためご理解頂けたらと思います。セガサターンSEGA SATURNソニックウィングスソニックウイングススペシャルSONIC WINGSSpecialメディアクエスト
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