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ソニックウィングス・スペシャル
商品番号 H60739565008
商品名

ソニックウィングス・スペシャル
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 2,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本体がないため動作未確認です。ケースに割れ、説明書にちぎれと汚れあります（写真ご確認下さい）自宅保管のためご理解頂けたらと思います。セガサターンSEGA　SATURNソニックウィングスソニックウイングススペシャルSONIC　WINGSSpecialメディアクエスト
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