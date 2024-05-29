red spider foundation 6 レゲエ cd レッドスパイダー

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商品詳細
即購入OKです！出品前に再生確認済みです。限定生産foundationmixVo.6のタオル付きセットです。redspiderのfoundationmixシリーズの中でも1番聴きやすく、とんでもない秘蔵DUBも収録されたダンスホールチューン満載のmixcdです。タオルは新品未開封です！！CDは取り込みのため一度開封したのみで未使用に近い商品です。ダンボールは折り畳んで発送いたします。自宅で保管していた中古品のため、ご理解いただける方のご購入をお願いいたします。不明点があれば、お気軽にご連絡下さい。※トラブル防止のため『取り置き』『交換』『専用の作成』は受け付けておりません。ご了承下さい。※素人検品のため見落としの可能性がある場合がございます。神経質な方のご購入はご遠慮下さい。レッドスパイダーマイティークラウンREDSPIDERinfinity16reggaemightycrownレゲェサウンドクラッシュsoundclashジャパレゲlifestarMIXCDMIXTAPE湘南乃風レゲエcd
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