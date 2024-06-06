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Nintendo ニンテンドー 3DS 本体　ミスティピンク
商品番号 C96747582626
商品名

Nintendo ニンテンドー 3DS 本体　ミスティピンク
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 2,589 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Nintendoニンテンドー3DSミスティピンクメモリーカード　2GB・タッチペン有り箱や説明書、充電器は付属しません両画面に保護シートは貼ってあります本体動作確認済み、初期化済み写真のとおり一部表面や角に傷があります使用感はありますが、比較的綺麗なものだと思われます中古品だということをご理解の上、ご購入お願いいたしますcolor:PINKゲーム機本体種類:3DSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo
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ニュースリリース : 2011年9月13日
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