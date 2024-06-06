Nintendo ニンテンドー 3DS 本体　ミスティピンク



ニンテンドー3DS ミスティピンク【メーカー生産終了】



ニュースリリース : 2011年9月13日



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Nintendoニンテンドー3DSミスティピンクメモリーカード 2GB・タッチペン有り箱や説明書、充電器は付属しません両画面に保護シートは貼ってあります本体動作確認済み、初期化済み写真のとおり一部表面や角に傷があります使用感はありますが、比較的綺麗なものだと思われます中古品だということをご理解の上、ご購入お願いいたしますcolor:PINKゲーム機本体種類:3DSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo