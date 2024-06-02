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【特装版】テミラーナ国の強運姫と悲運騎士団 ステラセット
商品番号 G37221079001
商品名

【特装版】テミラーナ国の強運姫と悲運騎士団 ステラセット
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・本体ソフト予約特典・ドラマCD「素人騎士団と姫様の望み」特装版特典・ドラマCD「時空騎士団と不思議の書」・特典小冊子「ベネティーアステラの優雅な休暇」・サウンドトラックデータCD・デジパックステラワース特典・店舗特典ドラマCD「麗しき騎士団と魅惑の香り」・録りおろしボイスCD・スペシャル特典小冊子・早期予約特典フェア缶バッチ（ミラン）全て開封済、CDはPCに一度取込、冊子は一読しております。傷等はありませんが、素人検品となりますので気になる方は購入をお控え下さい。水濡れ防止＋プチプチ梱包で発送いたします。★バラ売り不可　★即購入可　★お値下げ不可注意事項はプロフをご確認下さい。#ツイツイ#テミラーナ国の強運姫と悲運騎士団
http://narcologia.ru/goods/manufacture611641.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful411751.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate441548.html
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