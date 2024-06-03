★乃木坂46 10th YEAR BIRTHDAY LIVE 完全生産限定盤

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。【商品説明】乃木坂4610thYEARBIRTHDAYLIVE(完全生産限定盤)DVD版5枚組となります。トレカ、ポストカード等の付属品もあります。すべてのディスク再生確認済みです。【商品状態】・外側プラケースにスレ傷あり・すべてのディスクに僅かなスレ傷あり→映像の再生に問題はありませんあくまでも中古品となります。中古品にご理解のある方のみお願いします。状態や付属品は掲載画像にてご確認ください。【発送方法】らくらくメルカリ便（宅急便コンパクト）人気グループ···乃木坂46
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