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Free! ハイスピード スペシャルコンプリートセット
商品番号 B58184981876
商品名

Free! ハイスピード スペシャルコンプリートセット
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

原画集(記念写真つき)300ページ、絵コンテ集ページ数不明厚さ3センチ、外箱となります。なぜか凛の手紙がありません…すみません。アニメを彷彿とさせる品です。京都アニ放火事件で亡くなられた武本監督作品です。素人保管ですので、神経質な方はご遠慮ください。他にもFree!関連を色々出していますので、おまとめ致します。お気軽にご連絡ください#Free!#ハイ☆スピード！#七瀬遥#橘真琴#椎名旭#桐嶋郁弥
http://narcologia.ru/goods/Adder92075.html
http://narcologia.ru/goods/moisture856169.html
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