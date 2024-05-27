【裁断済】定型約款の法理 類型づけられた集団的意思のあり方

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商品詳細
「定型約款の法理類型づけられた集団的意思のあり方」吉川吉衞定価:￥13000#吉川吉衞#吉川_吉衞#本#社会／法律【状態】・裁断済のため、「全体的に状態が悪い」にしております。商品の特性をご理解いただける方のみご購入下さい。・書込み等はありません。
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