浜田省吾/SHOGO HAMADA ON THE ROAD 2015-2016

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商品詳細
Blu-ray【完全生産限定盤】SHOGOHAMADAONTHEROAD2015-2016“JourneyofaSongwriter”Blu-ray:SEXL218-2202018/04/25released2015年、アルバム「JourneyofaSongwriter～旅するソングライター」の発売を受けてスタートしたホールツアーのフェスティバルホール公演と、ソロデビュー40周年となった翌2016年のアリーナツアーのさいたまスーパーアリーナ公演をコンパイルしたライブ映像作品。Blu-ray/2枚組DVDには2時間半に及ぶ本編映像のほか、本編には入り切らなかったライブ映像やミュージックビデオなどの特典映像を多数収録。さらに、ライブ音源で聴く“JourneyofaSongwriter”として、フェスティバルホールでのアルバム全曲のライブテイクを収録した2枚組CDをセットにした完全生産限定盤！新品未開封品。購入時より暗所にて保管していました。当方ペットはおりません。タバコも吸いません。素人保管にご理解の上ご購入ください。どうぞよろしくお願いします。
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