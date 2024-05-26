Microsoft Xbox One XBOX ONE S 1TB　本体

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本体や付属品は未使用品です。購入時にスター・ウォーズのコードは取り出しているため付属しません。スター・ウォーズのコードの台紙は付属しませんが、それ以外の付属品は全てあります。上記の理由で開封して保管していました。外箱は多少劣化してダメージがあります。そのため、少しお安くさせていただきました。他の本体で遊んでいたのと今後使う予定がないので出品いたします。値下不可でお願い致します。【製品内容】■XboxOneS本体（1TB）■ワイヤレスコントローラー■ハイスピードHDMIケーブルMicrosoftXboxOneXBOXONES1TB(STARWARSジェダイ/フォールン・オーダーDXED)color:WHITEゲーム機本体種類:XboxOneSポータブル・据置タイプ:据置タイプ#XboxOne#XboxOneS#XboxSeriesX#XboxSeriesS