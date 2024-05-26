【美品】Switch本体、プロコン、スマブラ セット

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商品詳細
Switch本体＋プロコン＋スマブラ セットNintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONグレーHAD-S-KAAAAセット内容NintendoSwitch本体純正プロコントローラー(本体のみ、ケーブルなし)大乱闘スマッシュブラザーズ※写真に写っているものが全てです。状態本体、正常動作確認済みプロコン、正常動作確認済みスマブラ、正常起動3ヶ月ほど遊んで保管しておりました。欲しいソフトも出ないので販売します。※写真７枚目のHDMIケーブルや本体のドック、Joy-Conストラップは未使用です。全体的に大きな傷などはありませんが、通常使用による細かな傷はあります。必ず写真にてご確認ください。神経質な人は購入しないでください。バラ売り不可常識のない値下げ交渉スルー#任天堂#Nintendo#Switch#スイッチ#スマブラ#プロコン#美品#大乱闘#大乱闘スマッシュブラザーズ#純正#Switch本体
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