Mayuko 1/4 岩佐真悠子写真集 +【直筆サイン】写真集

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商品詳細
「Mayuko1/4岩佐真悠子写真集」石井康幸定価:￥2800#石井康幸#石井_康幸#本#芸術／写真・工芸2012年発行初版+「M.I.2:岩佐真悠子写真集」山岸伸定価:-#山岸伸#山岸_伸#本#生活／諸芸・娯楽【直筆サイン】ミスマガジンのアイドル、グラビア、女優、モデルで活躍。大きさの関係で、ゆうゆうメルカリ便です。バラ売りは御勘弁下さい。CM出演ロッテ「モナ王」（アントニオ猪木と共演）三菱電機カーナビゲーションETCブルボン「チョトス」日清食品「日清ラ王」avextrax「SUPEREUROBEATvol.140」資生堂「UNOデオドランドスプレー」カゴメ「六条麦茶」
http://narcologia.ru/goods/plaque39107.html
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