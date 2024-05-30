X線撮影技術学　他4冊　(解いて覚える！合格にラスパ！診療放射線技師国家試験)



X線撮影技術学 他4冊 (解いて覚える！合格にラスパ！診療放射線技師 ...



X線撮影技術学 他4冊 (解いて覚える！合格にラスパ！診療放射線技師 ...



X線撮影技術学 他4冊 (解いて覚える！合格にラスパ！診療放射線技師 ...



X線撮影技術学 他4冊 (解いて覚える！合格にラスパ！診療放射線技師 ...



X線撮影技術学 他4冊 (解いて覚える！合格にラスパ！診療放射線技師 ...



X線撮影技術学 他4冊 (解いて覚える！合格にラスパ！診療放射線技師 ...



放射線技術学シリーズ X線撮影技術学（改訂3版）【電子版】 | 医書.jp



Amazon.co.jp: X線撮影技術学Ver.2022｛診療放射線技師国家試験 対策 ...



メジカルビュー社｜研修医向け｜X線撮影のポジショニングとテクニック



放射線技術学シリーズ CT撮影技術学（改訂4版）【電子版】 | 医書.jp



放射線技術学シリーズ 診療画像技術学 －X線－ | Ohmsha



CT撮影技術学(改訂4版) (放射線技術学シリーズ) | 日本放射線技術学会 ...



X線撮影の基礎 | 診療放射線技師国家試験 対策ノート



診療放射線技師 国家試験対策全科（第14版） - 株式会社 金芳堂



メジカルビュー社｜診療放射線技師｜造影検査学［Web動画付］

①「X線撮影技術学」※本の状態は表紙や5ページほどにわたって少し目立つ傷があります。2～4画像参照ください。また表紙や初ページから数ページほどの下部に多少しわが見られます。5，6番目画像参照。書き込みは見当たりません。②「診療画像検査学/放射線安全管理学」※本の状態は、表紙に擦れや擦り傷がありますが、特に目立つ傷みはないかと思われます。書き込みも見当たりません。③「放射化学/核医学検査技術学」※本の状態は、表紙に擦れや擦り傷、上部辺りに若干しわがあります。7番目画像参照。書き込みは見当たりません。④「起訴医学大要」※本の状態は、他の4冊より見開きの折れが目立つ感じです。他にも擦れや擦り傷があります。書き込みは見当たりません。⑤「放射線治療技術学/放射線生物学」※本の状態は、表紙に擦れや擦り傷がありますが、他は中身とともに特に問題ないかと思われます。書き込みなども見当たりません。各定価1320円×5冊 6,600円（税込）熊谷孝三/診療放射線技師国家試験対策室#熊谷孝三#診療放射線技師国家試験対策室#本#自然／医療・薬学・健康