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X線撮影技術学　他4冊　(解いて覚える！合格にラスパ！診療放射線技師国家試験)
商品番号 X88062426506
商品名

X線撮影技術学　他4冊　(解いて覚える！合格にラスパ！診療放射線技師国家試験)
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 2,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

①「X線撮影技術学」※本の状態は表紙や5ページほどにわたって少し目立つ傷があります。2～4画像参照ください。また表紙や初ページから数ページほどの下部に多少しわが見られます。5，6番目画像参照。書き込みは見当たりません。②「診療画像検査学/放射線安全管理学」※本の状態は、表紙に擦れや擦り傷がありますが、特に目立つ傷みはないかと思われます。書き込みも見当たりません。③「放射化学/核医学検査技術学」※本の状態は、表紙に擦れや擦り傷、上部辺りに若干しわがあります。7番目画像参照。書き込みは見当たりません。④「起訴医学大要」※本の状態は、他の4冊より見開きの折れが目立つ感じです。他にも擦れや擦り傷があります。書き込みは見当たりません。⑤「放射線治療技術学/放射線生物学」※本の状態は、表紙に擦れや擦り傷がありますが、他は中身とともに特に問題ないかと思われます。書き込みなども見当たりません。各定価1320円×5冊　　6,600円（税込）熊谷孝三/診療放射線技師国家試験対策室#熊谷孝三#診療放射線技師国家試験対策室#本#自然／医療・薬学・健康
http://narcologia.ru/goods/parenthesis817144.html
http://narcologia.ru/goods/Addict291118.html
http://narcologia.ru/goods/moisture351669.html
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