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未開封品 トゥームレイダー3 PS
商品番号 Y74235169415
商品名

未開封品 トゥームレイダー3 PS
ブランド名 プレイステーション
特別価格 税込 8,970 円
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商品詳細

即購入OK/値下げ不可。スムーズな取引希望の為、支払/受取評価/メッセージの遅い方、神経質な方は購入を御遠慮下さい。「トゥームレイダー3」エニックス定価:¥6,800#ゲーム#アドベンチャー#PlayStation未開封品。発売(1999.3)から20年以上経過で未開封品で希少な為、高めの価格設定にしています。
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