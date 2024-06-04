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「ステップアップ内視鏡外科手術」若林剛/佐々木章#若林剛#若林_剛#佐々木章#佐々木_章#本#自然／医療・薬学・健康⭐️この商品は裁断済みです。書き込み等はなく、かなり綺麗な状態です。DVDは付属していません。〜お願い〜・裁断済みの書籍です。裁断・スキャナにて取り込み済の書籍であることをご理解下さい。・裁断済みのため状態を「目立った傷や汚れなし」としていますが、中身は状態良好です。•中古品であることを御理解頂ける方の購入をお願い致します。