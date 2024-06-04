rog ally アールオージー　エイライ

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7月にビッグカメラ有楽町で買いました。ほとんどやることがなかったのでお譲りいたします。保護フィルムは貼ったままにしてあります。充電器等付属品は全てあります。あくまで中古品になりますので、神経質な方はご遠慮ください。また、知識がありませんので初期化して発送致しますが、ノークレームノーリターンでお願いします。よろしくお願い致します。