BTS NOW3 日本版 数量限定

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商品詳細
2016年NOW3inChicagoこちら数量限定で発売された物になります。・写真集・インタビューミッションブック・撮影メイキング映像DVD・B4サイズカード【全員】・ユニットカード【ユンギ×ホソク】・日本限定特典メタルブックマーク付きリージョンコード2/韓国語音声/日本語字幕写真の通り傷や汚れあり長期自宅保管の為ご理解いただける方のみお願いします。
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