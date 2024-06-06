（美品）SONY PlayStation3 CECH-4300C

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商品詳細
SONYPlayStation3CECH-4300C閲覧いただき、ありがとうございます。ほとんど未使用のPS3本体の最終出荷型番です。ストレージは500Gバイトとなります。PS3のゲームはPS4以降で互換性がないので、綺麗な本体で再度遊んでみてはいかがでしょうか。目立った傷や汚れはございませんが、自宅保管品のため、神経質な方はご遠慮ください。color:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation3ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY
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