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（美品）SONY PlayStation3 CECH-4300C
商品番号 P81114486460
商品名

（美品）SONY PlayStation3 CECH-4300C
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 13,524 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SONYPlayStation3CECH-4300C閲覧いただき、ありがとうございます。ほとんど未使用のPS3本体の最終出荷型番です。ストレージは500Gバイトとなります。PS3のゲームはPS4以降で互換性がないので、綺麗な本体で再度遊んでみてはいかがでしょうか。目立った傷や汚れはございませんが、自宅保管品のため、神経質な方はご遠慮ください。color:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation3ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY
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