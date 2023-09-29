祈りそして願う　千里feat.藤井風　新品未開封　ツアーステッカー付き

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祈りそして願う／未開封新品千里オンラインストアからの購入品●HEATourステッカー(新品未開封) 1枚おつけします(写真3番)インディーズ時代の風さんのピアノ伴奏で収録されております。風さんの演奏\u0026パッケージは再販無し廃盤。大切にしてきましたが、ファンの方へお譲り致します。＊ポストカード5枚入＊ネコポス発送(緩衝材＋防水＋箱)自宅保管品ご了承できる方でご購入下さい。※お値下げ不可2023.09.29#千里#祈りそして願う#藤井風#藤井風CD