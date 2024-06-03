Nintendo　ニンテンドーゲームキューブ　バイオレット　任天堂　ゲーム機

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ご覧頂きまして有難う御座います(^^)当日又は翌日発送致します。万が一発送が間に合わない場合は事前にご連絡致します。◯動作確認◯全ボタン確認ソフト読み込みその他細かい点念入りに動作チェックしております。◯内容物◯本体コントローラーACアダプターAVケーブル◯購入時注意事項◯こちらの商品はあくまでも中古品です。記載事項以外に細かな傷等ある場合も御座います。状態は個人差がある事をご了承下さい。◯発送について◯アルコール消毒後清掃し極力汚れが無い状態でプチプチ等で丁寧に梱包し発送致します。◯その他事項◯一般的な使用に伴う傷汚れ御座います。本体少し変色御座います。開閉ボタン少し押し心地悪いです。コントローラースティック劣化しています（動作に問題なし）何か気になる事が御座いましたらお気軽にコメント頂ければ幸いです^^他にも様々な商品出品しております！良かったらご覧ください^^#たかひ#ゲームキューブ#GC#任天堂#ゲーム機#ゲーム#本体#ゲームソフト#動作品