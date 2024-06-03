PS4 / PlayStation4 本体　ホワイト 500GB 箱付き

PlayStation®4ホワイト(500GB)CUH-2200AB02◇内容◇プレイステーション4本体(HDD500GB)\u2028ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK4)\u2028電源コード\u2028HDMIケーブル付属イヤフォン箱※コントローラー充電用のUSBケーブルはありません。◇状態◇3年ほど前に中古で購入しました。購入後、一年ほど遊び、そのあとはときどき起動する程度でした。通常起動、プレイは特段問題ないと思います。本体には若干汚れがあります。除菌シートで拭いていますが、取れない汚れもありました。コントローラーについては、動作確認済みです。デュアルスティック部分は経年劣化が見られます。初期化してお送りいたします。#PlayStation4#PlayStation_4#PS4#ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ゲーム#本体#PlayStation4#PlayStation_4#PS4



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