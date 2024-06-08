中国古典文学大系　平凡社

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商品詳細
画像１〜８までをご覧いただき、ご希望の本名をコメントにてお知らせ下さい。全部で40冊になります。定価・平均的に1冊あたり2,000円です。殆ど未読でずーっと応接間に並べておりましてシミができている部分があります。ご了承のほどよろしくお願いします。冊数によってお値段が変わりますが、１冊のみの場合1,300円と考えております。
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