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中国古典文学大系　平凡社
商品番号 L97571434813
商品名

中国古典文学大系　平凡社
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 15,579 円
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商品詳細

画像１〜８までをご覧いただき、ご希望の本名をコメントにてお知らせ下さい。全部で40冊になります。定価・平均的に1冊あたり2,000円です。殆ど未読でずーっと応接間に並べておりましてシミができている部分があります。ご了承のほどよろしくお願いします。冊数によってお値段が変わりますが、１冊のみの場合1,300円と考えております。
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